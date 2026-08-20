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Vladimir Jugovic, ex centrocampista serbo con un lungo trascorso in Italia con le maglie di Sampdoria, Juventus, Lazio e Inter, ha parlato ai microfoni de La Gazzetta dello Sporta pochi giorni dall'inizio del nuovo campionato di Serie A: "Spero e penso che sarà un'annata migliore per la Juventus, che per dna deve lottare per lo scudetto: ai miei tempi non si digeriva il secondo posto... figurarsi il sesto dell'ultimo campionato. Però l'Inter campione in carica la vedo ancora più avanti. Ripartire da Spalletti aiuterà: la sua conferma non è un dettaglio, può diventare un valore aggiunto. La Juventus, prima ancora che sul campo, si è rinforzata a livello dirigenziale: Giovanni Carnevali ha molta esperienza e riporterà il club in alto, come impone la storia. I bianconeri devono tornare assolutamente in Champions e penso abbiano le armi per riuscirci".