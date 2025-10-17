"Atalanta da scudetto? Vogliamo essere competitivi, dipende da tanti fattori ma vogliamo competere bene", risponde Juric

Matteo Pifferi Redattore 17 ottobre 2025 (modifica il 17 ottobre 2025 | 13:32)

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Ivan Juric, allenatore dell'Atalanta, ha parlato così del rendimento dei suoi:

"Abbiamo 7 partite in 20 giorni, tutti devono essere pronti. Non avrò problemi di abbondanza. Siamo contenti delle prestazioni e del rendimento, non sono contento dei punti in campionato, ne avremmo meritati di più e questo mi brucia un po'"

Vantaggio o svantaggio aver trovato una squadra dopo Gasperini?

"Ho trovato una squadra con una grande cultura del lavoro, bisogna essere bravi a cambiare alcune cose e mantenere comunque l'equilibrio, il gruppo è estremamente intelligente e vogliamo lavorare bene. Non è facile dopo la sosta, abbiamo lavorato bene con quelli che sono rimasti a Zingonia, adesso l'obiettivo è ripartire subito forte. Abbondanza in attacco? Abbiamo abbondanza, aspettiamo ancora Scamacca per avere due punte centrali di spessore. Stanno rendendo bene tutti, possiamo fare ancora meglio"

Come vede Lookman ora?

"Spero che dalla Nazionale torni il Lookman che ho visto nelle scorse 2-3 settimane quando ha lavorato con noi, non c'è niente da dire. Ho visto grande atteggiamento, positività, voglia di recuperare il tempo perso quest'estate. Non è ancora al massimo però, mi auguro di vederlo con lo stesso spirito. Lui è stato votato come miglior giocatore africano e questo dice tutto, ha giocato con la Nigeria in una posizione non sua per la prima volta da falso nueve, ha fatto vedere belle cose e gli è mancato solo il gol"

Anche l'Atalanta per lo scudetto?

"Vogliamo essere competitivi, dipende da tanti fattori ma vogliamo competere bene, essere dentro in ogni partita e questo è l'obiettivo"

Chi è meglio tra Svilar e Carnesecchi?

"Sono due top portieri, Svilar è più avanti per il lavoro svolto col preparatore negli ultimi 3-4 anni. Carnesecchi ha margini di miglioramento enormi, mi auguro possa superare Svilar perché può farcela"