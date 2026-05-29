Le parole dell'ex calciatore nerazzurro che oggi è nella rosa del Monza neo promosso in Serie A

Eva A. Provenzano Caporedattore 29 maggio 2026 (modifica il 30 maggio 2026 | 00:42)

C'è anche Keita Balde, ex giocatore dell'Inter, nel Monzache ha appena conquistato la promozione in Serie A dopo la sconfitta per due a zero con il Catanzaro e a fronte dei due gol segnati in Calabria all'andata e di una posizione migliore in classifica nel corso della stagione. «Bellissima giornata oggi, la dedichiamo a tutti i tifosi del Monza e anche a chi non ha creduto in noi. È un lavoro di tutto l'anno e di tutta la squadra, ognuno ci ha messo un pezzettino di sé», ha detto il giocatore evidentemente felice del traguardo appena raggiunto.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

-Come hai vissuto l'ultimo periodo in cui hai giocato meno, non eri al cento per cento. Con Nesta avevi un grandissimo rapporto, con Bianco qualcosina in meno. Ci racconti come l'hai vissuta?

Magari qualcosa in meno a livello personale. Ma sono a disposizione del Monza, mi importa del club. Posso dare il mio contributo in campo e anche fuori: posso dare l'energia, la voglia di fare e di vincere, sono abituato a vincere, mi piace vincere. Siamo un gruppo di tantissimi giocatori e ognuno può dare il suo contributo.

(Fonte: SS24)