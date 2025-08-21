1 di 4

CHE GIOCATORE E' DIOUF

Gregory Lallemand, giornalista di La Voix du Nord e voce storica del RC Lens dal 2004, ha raccontato a "Derby, derby, derby" le caratteristiche di Andy Diouf, ultimo acquisto dell'Inter. Il centrocampista è arrivato in nerazzurro per 20 milioni + 5 di bonus.

Che tipo di giocatore è Andy Diouf e come si è distinto durante la sua esperienza al Lens?

"Andy Diouf è un centrocampista box-to-box, capace di portare palla dalla propria area fino a quella avversaria, con lunghe corse impressionanti. Al Lens è arrivato in una stagione in cui il club era qualificato alla Champions League e ci si aspettava che avesse il tempo per far esplodere il suo talento. Ha mostrato buone cose palla al piede, ma la mancanza di precisione e di scelte giuste negli ultimi metri ha generato frustrazione nei tifosi".

Quali sono le sue principali caratteristiche tecniche e fisiche?

"Tecnicamente è molto bravo a saltare l’uomo e accelerare subito dopo, ma fatica a concludere le azioni. Gioca quasi esclusivamente con il piede sinistro e l’utilizzo più frequente del destro lo aiuterebbe molto nell’ultimo o penultimo passaggio. Fisicamente è molto potente, ma ha difficoltà a mantenere la stessa intensità per tutta la partita".