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Alessandro Bastoni, difensore dell'Inter, ha parlato dal palco del Gran Galà del Calcio, dove è stato inserito nella top 11 della stagione 2025/26: "Non è stato facile, abbiamo iniziato la scorsa stagione con un allenatore nuovo, probabilmente nessuno, compresi noi, si aspettava di vincere subito sia campionato che Coppa Italia in un anno che doveva essere di ripartenza. Abbiamo avuto un supporto incredibile da club e tifosi. Ripeto, finire come abbiamo finito noi e ripartire così non era facile. Siamo molto orgogliosi di quello che abbiamo fatto, quello che non abbiamo mai fatto è stato ripeterci per due anni di fila ed è il nostro obiettivo per quest'anno".

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"La scelta di rimanere all'Inter dopo quanto successo contro la Juventus? Questo è un discorso molto ampio, specialmente con i social sono tutti molto bravi a criticare e a giudicarti. È il nostro lavoro, abbiamo scelto questo. Con Chiellini ci siamo sentiti dopo quello che è successo, io l'ho sempre preso come punto di riferimento: mi ha aiutato con le sue parole a superare quel momento".