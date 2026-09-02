In occasione del Gran Galà del Calcio, l'Inter è stata premiata come migliore società della scorsa stagione. A rappresentare il club nerazzurro sul palco è salito il presidente Beppe Marotta, che ha rilasciato alcune dichiarazioni.

"Sono orgoglioso ed emozionato per rappresentare una società blasonata che ha un palmares ricco. Questo è un palcoscenico consono alla storia. Dobbiamo con responsabilità e coraggio di confermare i successi che fanno bene alla salute e rimangono nella storia".

Il numero uno ha parlato anche della separazione da Piero Ausilio, divenuta ufficiale nella giornata di oggi.

"È un collega, un amico e un collaboratore. Si è deciso in modo consensuale con stima reciproca che le strade si dividessero per un cambio di vita. Da parte nostra un grandissimo ringraziamento per quanto fatto. Un altro motivo d'orgoglio è che il testimone viene passato ad un suo allievo. Baccin, suo allievo. L'anno scorso abbiamo nominato un allenatore che arrivava dal settore giovanile, ora il passaggio di testimone da direttore sportivo arriva sempre dal DNA interista. Spero tanto che le società possano far crescere non solo i giocatori, ma anche allenatori e dirigenti".

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Sulla Champions:

"È un sogno. Ogni tanto i sogni si realizzano, speriamo che sia l'annata giusta. Noi abbiamo l'obbligo di impegnarci e il diritto di sognare, che ci teniamo".