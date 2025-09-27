«L'atteggiamento in tutte le partite deve essere uguale poi cambia la preparazione in base all'avversario. Conosciamo i punti deboli e di forza dell'Inter, le loro qualità, dobbiamo fare quello che ci chiede il mister facendo attenzione massima a tutto». Adam Obert, difensore del Cagliari, ha parlato così prima della sfida contro l'Inter ai microfoni di Skysport.
Obert: “Conosciamo punti deboli e di forza dell’Inter. Dovremo fare massima attenzione”
Il difensore del Cagliari ha parlato prima della partita contro i nerazzurri ai microfoni di Skysport
«Cosa chiede l'allenatore? Ci chiede di essere uniti altrimenti non si va da nessuna parte e di credere nelle qualità dei compagni per fare tutto con grinta e determinazione, così si possono provare a fare belle cose», ha concluso il calciatore.
(Fonte: Skysport)
