Il difensore del Cagliari ha parlato prima della partita contro i nerazzurri ai microfoni di Skysport

«L'atteggiamento in tutte le partite deve essere uguale poi cambia la preparazione in base all'avversario. Conosciamo i punti deboli e di forza dell'Inter, le loro qualità, dobbiamo fare quello che ci chiede il mister facendo attenzione massima a tutto». Adam Obert, difensore del Cagliari, ha parlato così prima della sfida contro l'Inter ai microfoni di Skysport.