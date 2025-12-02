Javier Zanetti, che ieri con la sua Fondazione ha festeggiato il 24esimo anniversario di "Un Sorriso Per Pupi", ha parlato anche ai microfoni di Gianluca Rossi. «Tutte ad un punto? Ccampionato equilibrato e noi nonostante abbiamo perso queste partite secondo me senza meritare, siamo lì. A Pisa è arrivata una grande risposta dopo il derby e l'M. Sono sconfitte difficili da digerire per come sono arrivate, il calcio è questo. Ne prendiamo atto. Ma noi facciamo sempre un'analisi per continuare a crescere perché credo che questa Inter può essere protagonista».

Oltre a parlare di Lautaro Martinez e delle "critiche assurde che gli vengono rivolte", Javier Zanettti ha parlato anche di Josep Martinez - secondo portiere nerazzurro - e di quanto gli è accaduto con l'incidente in cui è rimasto coinvolto e che ha avuto come conseguenza la morte di un anziano signore: «Sappiamo tutti quello che gli è successo. L'Inter gli è stata sempre vicino. È una cosa che purtroppo può succedere e che purtroppo è capitata a lui ma squadra e club sono a suo sostegno. Si sta riprendendo. Non è semplice e speriamo che possa fare qualche partita quando il mister lo riterrà opportuno», ha aggiunto il vice presidente dell'Inter. Probabile che quel momento stia arrivando perché con il Venezia, in Coppa Italia, mister Chivu potrebbe schieraro dal primo minuto.