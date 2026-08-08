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Fabio Liverani, ex allenatore - tra le altre - di Genoa, Lecce e Parma, dagli studi di Sky Sport ha parlato del mercato dell'Inter: "L'Inter non deve fare tantissimo sul mercato, per me può comprare l'esterno anche dopo Ferragosto. È stata sfortunata nelle due operazioni che stava chiudendo per Palestra e Khalaili: nel primo caso è subentrato il Chelsea, e con la Premier non si può competere, mentre nel secondo caso sono successe cose non controllabili dal club. L'Inter non può buttarsi su un obiettivo "normale" per sostituire Dumfries".