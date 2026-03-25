Henrikh Mkhitaryan e Stefan de Vrij sono gli ospiti della sesta puntata di Wheel Talks, trasmissione di Inter TV

Matteo Pifferi Redattore 25 marzo 2026 (modifica il 25 marzo 2026 | 16:16)

Henrikh Mkhitaryan e Stefan de Vrij sono gli ospiti della sesta puntata di Wheel Talks, trasmissione di Inter TV nel corso della quale i giocatori nerazzurri si raccontano.

Il primo argomento è la famiglia. Parte De Vrij: "Sono cresciuto con due fratelli, sono il più piccolo. Mio papà è un appassionato, i miei due fratelli zero, uno è insegnante di musica e suona la chitarra, quello più grande lavora un po' con me, è laureato in Business e Finance. Sono molto felice anche della mia famiglia, con mia moglie e il figlio". Risponde Mkhitaryan: "Ho una sorella che ha 3 anni più di me, lavora in Svizzera, anche mio padre era un calciatore e mi ha trasmesso la passione per questo mestiere. Ho due figli, il maschio ha iniziato anche lui a giocare, a casa con me, vediamo".

Si parla anche del momento migliore della vita. Risponde per primo Mkhitaryan: "Quando sono nati i miei figli, sono fiero ed orgoglioso di essere un papà, tutti devono capirlo, è divertente anche vederli crescere, sono momenti importanti". De Vrij ammette: "Mi hai rubato la risposta. In campo?". Mkhitaryan risponde: "Quando abbiamo vinto lo scudetto, i titoli, tante partite. Per me è sempre un momento migliore quando sei un giocatore". De Vrij è d'accordo: "C'è stata una crescita, ho imparato tanto, all'Inter fortunatamente dopo tutto il lavoro abbiamo vinto, è una cosa veramente bella, cerchiamo di vincere ancora".

Viene poi toccato l'argomento esperienza. Esordisce Mkhitaryan: "L'esperienza viene durante gli anni e anche con le partite ma anche in allenamento, capisci come gestirti. Più vai avanti e più diventi più esperto e capisci meglio i momenti del calcio". De Vrij concorda: "Conta anche l'esperienza mentale, quando sei giovane magari non sai gestire le critiche, più cresci e più sei grande e più capisci cosa puoi fare per mantenere il livello alto"

L'ultimo argomento è "Inter". De Vrij commenta così: "Non si può mai parlare abbastanza dell'Inter, siamo qui da tanti anni, ci troviamo molto bene all'Inter, nello spogliatoio, a Milano, con i tifosi". Mkhitaryan chiosa così: "Tutto gira intorno all'Inter, si parla sempre di Inter e siamo felici di essere qua, di far parte di questa società. E' una squadra speciale, mi trovo benissimo, mi son sentito subito a casa dal primo giorno"