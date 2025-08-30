L'ex allenatore del Torino ha parlato della partita di esordio dei granata contro i nerazzurri e anche del centrocampista albanese

Eva A. Provenzano Caporedattore 30 agosto 2025 (modifica il 30 agosto 2025 | 23:46)

Gianni De Biasi, ex allenatore del Torino, ha parlato in un'intervista a Tuttosport e si è riferito anche : «Alla vigilia speravo che il Torino fosse più in palla dell’Inter, se non altro perché con meno pressioni e responsabilità. Invece è stata una squadra molle che difensivamente ha preso dei gol evitabili. Il risultato è pesante, fastidioso ma so bene che sono partite e serate che nell’arco di una stagione possono capitare».

Sui granata ha anche aggiunto: «Il 4-3-3 di Baroni? Innanzitutto devo dire che Baroni mi piace per come si presenta e per quello che ha fatto finora. Ha corretto in corsa l’aspetto tattico perché si sarà reso conto che certe cose, anche se provate e riprovate, non davano l’effetto sperato, quello che lui stesso desiderava. Ha virato su un nuovo sistema e credo che possa funzionare, al di là di come è andata a San Siro. Pensavo prima dell’Inter - e lo penso ancora adesso - che il Toro abbia fatto bene sul mercato e spero di non dover cambiare idea dopo questo inizio di campionato. Credo che sia una squadra che ha un buon gruppo di giocatori e non penso possa essere un problema fare meglio dello scorso anno».

E ha parlato così anche di Asllani, arrivato dall'Inter al Toro: «Potrebbe essere il playmaker in grado di dettare i tempi che serviva alla squadra, visto che gli altri centrocampisti pensati per essere i titolari hanno caratteristiche diverse. È un’alternativa che può dare una mano a crescere, Asllani è uno che sa giocare corto, che sa giocare lungo, che può dare il là all’azione e che può essere utile anche ai difensori».

(Fonte: TuttoSport)