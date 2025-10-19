Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex ds della SPAL, ha commentato così la vittoria dell'Inter ieri all'Olimpico contro la Roma:
Serie A: l’Inter ha battuto la Roma…—
“Questo campionato si sta rivelando molto bello. La Roma ha dimostrato che il primo posto non era casuale. L’Inter però ha ritrovato quello spirito che aveva un po’ perso con Inzaghi. Va sottolineata una grande condizione atletica”.
Chi per lo Scudetto?—
“Se il Milan batte la Fiorentina centra un grande risultato e può dire la sua. A prescindere da chi porterà a casa lo Scudetto, vincerà il calcio italiano che dimostrerà di essere ad ottimi livelli”.
