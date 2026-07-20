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Intervistato da Sky Sport, Giovanni Malagò, neo presidente della FIGC, ha parlato anche dell'ingaggio di Maldini e del futuro ct della Nazionale. Prima, però, un'inevitabile considerazione sulla vittoria del Mondiale da parte della Spagna:

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"Mi sembravano le due migliori squadre del torneo. La partita è stata vinta da chi meritava di più per quanto fatto vedere sia nei tempi regolamentari sia nei supplementari. La Spagna ha provato a fare molto di più fin dall’inizio e ha giocato meglio. Balogun? Lì si è passato il segno. Esiste sempre un confine e la Carta olimpica è chiarissima sul principio dell’autonomia. Sport e politica hanno bisogno l’uno dell’altra, ma quando una delle due parti prevarica si finisce in fuorigioco".

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"Maldini e Leonardo? Ho impiegato due settimane per portarli a bordo. Sono persone molto serie e, pur essendo subito interessate al progetto, hanno voluto conoscere ogni dettaglio del ruolo e dell’organizzazione. Abbiamo fatto diverse chiamate e videoconferenze, dedicando pochissimo tempo alla parte economica. Nuovo ct? Non esiste alcun tipo di scontro. La condivisione deve essere totale e l’idea deve trovare tutti d’accordo. Stiamo entrando nel dettaglio di un profilo condiviso, ma ci sono ancora alcune variabili da valutare e carte da scoprire. Serve qualche altro giorno di pazienza, poi saprete tutto".

(Fonte: Sky Sport)