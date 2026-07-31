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Rientrato a Milano dopo i prestiti al Torino e al Besiktas, Kristjan Asllani è destinato a lasciare nuovamente l'Inter: il centrocampista albanese non rientra nei piani di Chivu e del club nerazzurro, e dovrà ora trovare un'altra sistemazione.

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Un assist, in tal senso, potrebbe arrivare dall'Atalanta: secondo Markaj News, l'ex Empoli piace molto a Sarri, che lo considera adatto al suo sistema di gioco. I bergamaschi avrebbero già pronta un'offerta da 6,8 milioni di euro più ulteriori 4 di bonus legati alle prestazioni del giocatore e ai risultati della squadra. Asllani avrebbe già dato il suo assenso alla destinazione: su di lui ci sono anche Bologna, Sassuolo e Besiktas.