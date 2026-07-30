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Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Amantino Mancini, ex calciatore dell'Inter, ha rilasciato queste dichiarazioni su Cristian Chivu, allenatore nerazzurro:

Getty Images

"Mi aspettavo Chivu così forte da allenatore. Siamo arrivati insieme alla Roma, abbiamo svolto insieme il corso da allenatore e già da allora si vedeva quanto capiva di calcio. Per me non è una sorpresa quanto sta facendo e farà ancora bene".

"Capisce di calcio, ha voglia di vincere e ha davanti un grande futuro all'Inter. Il mio futuro? Mi piacerebbe fare l'allenatore, magari in Italia. Questo è il mio obiettivo in futuro, sono ancora giovane".

(Fonte: Sky Sport)