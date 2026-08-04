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A margine dei funerali di Franco Baresi, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così ai cronisti presenti: "La rivalità sportiva c'è in campo, fuori si è uomini corretti e portatori di grandi valori: Franco ne ha portato uno che si sta perdendo, il senso di appartenenza e il fatto di essere uno degli ultimi capitani rimasti.

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Ha amato il suo club e ci è rimasto fino a fine carriera, deve essere un esempio per i piccoli calciatori, per gli allenatori e i formatori: dentro questa scelta c'è un contenitore di grandissimi valori".