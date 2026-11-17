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MAROTTA

Il primo ospite del nuovo programma di Marco Bellinazzo, 'L'impresa sportiva', è il presidente dell'Inter Beppe Marotta. Il dirigente nerazzurro ha toccato diversi argomenti nel corso dell'intervista col giornalista del Sole 24 Ore. "Ogni giorni è l'occasione per migliorare le proprie performance. Lo spazio per migliorare c'è finché riesci a connettere col cervello".

GLI INIZI E COME É CAMBIATO IL CALCIO

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"Faccio parte della categoria degli uomini fortunati. Non avrei mai immaginato di arrivare dove sono arrivato a livello dirigenziale. Non posso che considerarmi fortunato. Sono partito come dirigente, ma la partenza era dettata da un amore per una palla che rotolava nel campo. Poi si è trasformata in una professione e ho capito che il mondo del calcio si stava evolvendo e ho capito che la figura del ds doveva completarsi acquisendo una capacità di lettura del mondo che stavo vivendo. La mia fortuna è stata quella di iniziare molto giovane in un mondo dove c'era il mecenatismo. Diversi incontri mi hanno formato, il primo era col presidente Borghi che negli anni '60 era famoso perché aveva creato questa azienda, Ignis. Io ragazzino di bottega stavo imparando l'arte del dirigente grazie alla figura di Borghi e a 19 ani mi ha fatto il primo contratto da dirigente sportivo".