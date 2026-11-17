Il quotidiano La Repubblica parla dell'Inter e del mercato che verrà. A gennaio, quando la società nerazzurra potrebbe cercare un centrale sul mercato. "Ma la possibilità di intervenire sul mercato subito dipende dalle uscite", scrive il quotidiano.

"Il piano più probabile resta quello di rinviare l’investimento all’estate: per anticiparlo, la società spera di trovare già nella finestra invernale una soluzione per Yann Bisseck. Il tedesco ha rinnovato a luglio fino al 2031 e partirà soltanto di fronte a un’offerta adeguata. Una sua cessione permetterebbe ai nerazzurri di ricavare risorse da reinvestire nello stesso reparto e di aggiungere subito un’opzione alla difesa di Cristian Chivu. A giugno, poi, il quadro potrebbe cambiare ancora", si legge ancora.

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Secondo lo stesso quotidiano anche Stones potrebbe lasciare il club nerazzurro a fine stagione, anche se ha un contratto fino al 2028. L'inglese è stato fermo per settimane per infortunio: "La continuità che riuscirà a trovare dopo il rientro peserà sulle valutazioni del club", si legge su La Repubblica.

Per l'estate si segue Oliver Provstgaard, centrale danese classe 2003 della Lazio di Gattuso. La società di Lotito aprirebbe ad una cessione a gennaio per 40 mln e per questo i due club potrebbero rinviare i discorsi a fine stagione. L'Inter tra l'altro sarebbe alla finestra per Mario Hermoso.

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L'Inter sarebbe inoltre interessata ad Hermoso che ha un contratto con la Roma fino al 2027 e guadagna 3.5 mln all'anno più bonus. Il club giallorosso lavora al rinnovo fino al 2029 con opzione fino al 2030. Il club nerazzurro guarda dalla giusta distanza la trattativa tra il giocatore e la società per un calciatore che se non rinnovasse sarebbe sul mercato a parametro zero.

(Fonte: repubblica.it)