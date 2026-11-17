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Lautaro Martinez è tornato ad allenarsi in gruppo ed è pronto al rientro in campo dopo l'infortunio. L'attaccante argentino si è allenato anche nei giorni scorsi ma proprio oggi è tornato ad allenarsi con il resto del gruppo, in attesa del rientro dei vari Nazionali ancora in giro per il mondo.

Getty Images

Lautaro Martinez sembra destinato a partire dalla panchina contro l'Atalanta domenica sera ma la voglia di tornare in campo è tantissima e lo dimostra lo stesso attaccante con un post su Instagram:

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"Felice di essere tornato ad allenarmi insieme ai miei compagni", ha scritto Lautaro con tanto di foto che lo ritraggono durante la sessione odierna di allenamento.