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Dopo aver ritardato il suo ingresso nelle rotazioni di Chivu, Djed Spence si è preso la titolarità sulla fascia destra e sembra destinato ad essere lui il padrone di quel ruolo anche alla ripresa del campionato, quando l'Inter se la vedrà contro l'Atalanta alla New Balance Arena.

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La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione, aprendo poi alla possibilità che Luis Henrique lasci l'Inter già a gennaio: "Al gioco della sedia nerazzurro si presenta il numero corretto di partecipanti, ma per definizione almeno uno rimarrà con il cerino in mano nel momento in cui si arresterà la musica. Quattro seggiole, 5 giocatori: Dimarco, Carlos Augusto, Spence, Diouf e Luis Henrique. Chi rimarrà in piedi e dovrà per forza di cose avvicinarsi alla porta d'uscita? Domanda dalla risposta semplice, riflettendo sulle gerarchie e calcolando il minutaggio di ognuno: Luis Henrique. Il brasiliano ex Marsiglia, dopo una stagione vissuta da protagonista anche a causa del lungo infortunio di Dumfries, quest'anno ha osservato le proprie possibilità ridursi quasi fino allo zero: 9 partite in panchina (da fine ottobre è ai box a causa di un risentimento all'adduttore lungo della coscia sinistra ma rientrerà per la trasferta di Bergamo in programma domenica), solo un paio da titolare (a Cagliari e a Bologna) subentrando in 4 occasioni.

Poco, per uno che lo scorso anno ha chiuso la stagione mettendo insieme addirittura 43 presenze tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Un rendimento che probabilmente già a gennaio aprirà le porte del mercato, se l'apporto dovesse restare quello di oggi. E soprattutto considerando che, come sembra, il gioco delle coppie sulle fasce dell'Inter appaia ormai precisamente delineato: Dimarco titolare a sinistra con Carlos Augusto prezioso jolly (sia in corsia sia da braccetto mancino), Spence promosso a destra con Diouf ad inseguire l'inglese", si legge su La Gazzetta dello Sport.