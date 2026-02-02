"Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull'increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l'Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro.
Petardo, Marotta: “Identificati i responsabili, Inter poi attiverà clausola di…”
Inoltre procederà nei loro confronti davanti all'autorità giudiziaria". Lo afferma il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, interpellato dall'ANSA, a proposito del petardo lanciato dal settore della tifoseria nerazzurra che ha colpito il portiere grigiorosso Audero.
Marotta aveva già parlato nel post-partita di ieri, condannando ampiamente il gesto nei confronti del portiere della Cremonese: "La condanna è netta, le autorità stanno facendo delle indagine. E' un episodio isolato, si arriverà sicuramente ai responsabili. C'è condanna esplicita e concreta da parte di tutta l'Inter per quanto accaduto. Da sottolineare il comportamento da vero professionista serio di Audero, che nonostante tutto è riuscito a portare a termine la partita".
