Marotta aveva già parlato nel post-partita di ieri, condannando ampiamente il gesto nei confronti del portiere della Cremonese: "La condanna è netta, le autorità stanno facendo delle indagine. E' un episodio isolato, si arriverà sicuramente ai responsabili. C'è condanna esplicita e concreta da parte di tutta l'Inter per quanto accaduto. Da sottolineare il comportamento da vero professionista serio di Audero, che nonostante tutto è riuscito a portare a termine la partita".