"Più forti dell'anno scorso? Questo non lo so, il cambio di allenatore porta anche dei cambiamenti nei metodi. Dobbiamo considerare anche le avversarie.
Marotta: “Scudetto? Napoli la più forte e la favorita. Noi siamo obbligati a…”
"Più forti dell'anno scorso? Questo non lo so, il cambio di allenatore porta anche dei cambiamenti nei metodi", dice Marotta
E' evidente che oggi i campioni in carica sono quelli del Napoli e il Napoli è la squadra più forte e deve difendere lo scudetto.
Il Napoli è la autorevole candidata alla vittoria. Noi siamo obbligati ad essere protagonisti. Senz'altro credo che siamo forti". Lo dice il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, ai microfoni di Sky Sport prima del fischio di inizio di Inter-Torino, gara che chiude la prima giornata di Serie A
