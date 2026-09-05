Il fischio finale di Inter-Napoli lascia spazio alle analisi e alle parole dei protagonisti. Un vittoria, quella ottenuta dai nerazzurri, che proiettano l'Inter in vetta alla classifica. Queste le parole di Pepo Martinez rilasciate ai microfoni di InterTV al termine dei 90 minuti: "Abbiamo iniziato bene la gara nella ripresa loro ci hanno colpito quando ci siamo addormentati ma bravi noi a non demoralizzarci e ribaltare la gara. Similitudini con il Como? Entrambe belle, molto emozionante vincere cosi ma dobbiamo provare a vincere senza subire gol, con la gara che abbiamo fatto sarebbe stato un peccato perdere. Ora dobbiamo riposare, poi andremo a Madrid contro un grande club, noi però dobbiamo preparala come tutte le gare"