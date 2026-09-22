Nella lista dei campioni del mondo c'è anche il portiere dell'Inter
VIDEO FCIN1908 / Inter, primo giorno di ritiro. Arriva Pepo Martinez
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È iniziato oggi il ritiro della Spagna campione del mondo. Nella lista dei convocati scelti dal ct De La Fuente c'era anche Josep Martinez: il portiere dell'Inter si è presentato con un grande sorriso, voglioso di dimostrare il suo valore anche in Nazionale.
Una chiamata forse inaspettata, ma De La Fuente ha spiegato le sue motivazioni in conferenza stampa: "Joan Garcia è infortunato e abbiamo portato Josep Martinez. Era con me con l'U21, ci fidiamo molto di lui. Quando facciamo una lista vediamo quali bisogni avremo nelle partite. Come può non esserci continuità con i giocatori che hanno vinto tutto? Fortunatamente abbiamo giocatori molto bravi per coprire qualsiasi tipo di battuta d'arresto".
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