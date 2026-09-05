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Josep Martinez, portiere spagnolo dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo in rimonta contro il Napoli: "Sono molto contento per questa vittoria. Credo che sia una vittoria di carattere, non abbiamo mai mollato. Non abbiamo fatto bene sui due gol del Napoli, ma portiamo a casa le cose positive che sono state tante. Molto importante fare 9 punti su 9 prima della Champions League. Lavoriamo tantissimo sulla mentalità, è molto difficile confermarsi e rivincere lo scudetto, ci sono tantissime squadre, abbiamo visto il Napoli due anni fa. Non è semplice, tutti vogliono fare una grande partita contro l'Inter. Questa deve essere la mentalità: anche se siamo sotto di due gol non dobbiamo mai mollare, e credo che questo sia stata la chiave della partita".

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"Quanto mi sta aiutando avere continuità di impiego? Un giocatore ha bisogno di giocare e di continuità per crescere, io sono contento per la fiducia che sto avendo dalla squadra e dall'allenatore. Io penso partita dopo partita, cercando di migliorare, di imparare e di aiutare la squadra. Provedel? Mi trovo molto bene, è un bravo ragazzo, ma anche negli altri due anni il gruppo dei portieri è stato molto importante. Lui lavora per dare il massimo, anche io, e questa concorrenza penso che sia una cosa positiva per alzare il livello e per il bene della squadra. Si può migliorare in tutte le fasi di gioco: con le partite credo che raggiungerò il mio livello più alto. Dopo due anni in cui non ho avuto tanta continuità. ho bisogno di un po' di tempo per adattarmi al giocare ogni partita. La continuità ti dà fiducia, ti dà voglia di lavorare, crescere e non mollare".