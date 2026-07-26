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Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha parlato anche del mercato delle big di Serie A:

"La panchina della Nazionale? Ancora è tutto poco chiaro. Il fatto che Pirlo non abbia firmato fa presupporre che non ci sia ancora nulla di definito".

Mercato: oscar alla Fiorentina?

“Ad oggi sicuramente è la società che ha fatto di più. Si è mossa in anticipo sul mercato. Ma...".

Ma?

" L'esperienza mi porta a dire che bisognerà aspettare gli ultimi giorni. Mi rifiuto di pensare che le big non faranno grandi innesti".

(Fonte: TMW)