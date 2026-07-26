Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha parlato anche del mercato delle big di Serie A
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Intervistato da TMW, Giocondo Martorelli, noto operatore di mercato, ha parlato anche del mercato delle big di Serie A:
"La panchina della Nazionale? Ancora è tutto poco chiaro. Il fatto che Pirlo non abbia firmato fa presupporre che non ci sia ancora nulla di definito".
Mercato: oscar alla Fiorentina?“Ad oggi sicuramente è la società che ha fatto di più. Si è mossa in anticipo sul mercato. Ma...".
Ma?" L'esperienza mi porta a dire che bisognerà aspettare gli ultimi giorni. Mi rifiuto di pensare che le big non faranno grandi innesti".
(Fonte: TMW)
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