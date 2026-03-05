Una lunga intervista concessa a Vivo Azzurro TV per parlare di tanti ricordi legati alla Nazionale e all'Inter, ma anche del futuro che aspetta i colori azzurri. Marco Materazzi, ex difensore nerazzurro campione del mondo del 2006, ha rilasciato queste dichiarazioni:
"Arrivati ai rigori c’era qualcuno come Rino (Gattuso, ndr) che si era già tolto le scarpe. Iaquinta girava a largo, Fabio (Cannavaro, ndr) aveva detto che avrebbe battuto il sesto, ma secondo me lo avrebbe tirato prima Buffon di lui. Quindi non eravamo rimasti in tanti. Io li ho sempre tirati i rigori e me la sentivo, pur avendo la fissazione che se fai gol durante la partita poi lo sbagli. Ma quando arrivi lì non puoi tirarti indietro".
