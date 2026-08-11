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Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus e oggi opinionista Mediaset, si è detto convinto che i bianconeri, nonostante gli ultimi acquisti, partano distanti dall'Inter campione d'Italia nel prossimo campionato:

Il 23 agosto la Juventus debutta in campionato a Frosinone: si sarebbe aspettato una squadra più completa a 13 giorni dal via?

"La Juventus lavora in emergenza da tre anni. Adesso ha i dirigenti migliori del triennio. Carnevali e Massara sono bravissimi, ma i giocatori sono questi: hanno bisogno di tempo. Non sbagliare è impossibile quando devi ricostruire una squadra che non vince da diversi anni, mi auguro commettano meno errori dei predecessori. L’Inter e il Napoli sono molto più avanti della Juventus. I bianconeri sono meno forti e se la giocheranno con Roma, Como e Milan per il terzo, il quarto e il quinto posto. Spero si inserisca nel giro anche la Fiorentina, anche se quando cambi molto c’è bisogno di tempo: io avevo un debole per Barone e adesso auguro il meglio alla coppia Paratici-Grosso".

A centrocampo su chi punterebbe?

"Massara è un direttore molto abile, magari sta preparando un altro colpo sottotraccia come Alajbegovic. Mi affido alla conoscenza e alla credibilità del dirigente, di sicuro prenderà un giocatore adeguato al contesto della Juventus. Serve un innesto con quello status: Alajbegovic è un giocatore fatto, ma con ancora ampi margini di crescita. Ecco, credo che la linea giusta da tenere sia questa, non uno a fine carriera. Però...".

Però...

"La verità è che alla Juventus serve uno come Anguissa, ma difficilmente il Napoli se lo farà scappare. Forse potrebbe andar bene Frattesi, anche se all’Inter non è riuscito a conquistarsi il posto da titolare. Spalletti ha sempre avuto un incursore nelle sue squadre".

(Fonte: gazzetta.it)