Il futuro di Luis Henrique è tutto da scrivere. Il brasiliano continua ad essere un oggetto del desiderio della Roma, che lavora su Rodrigo Mora del Porto senza perdere di vista l'obiettivo individuato in casa Inter.

Sky Sport fa il punto della situazione rivelando alcuni aggiornamenti di giornata:

"Questa formula a cui stanno lavorando Roma e Porto - prestito con diritto di riscatto - permette alla Roma di fare un investimento un po' più corposo sulla corsia di sinistra e quindi, oltre a Cacciamani, abbiamo fatto il nome di Luis Henrique e lo ridico anche con una discreta intensità, perché Luis Henrique è un giocatore che la Roma ha cercato a inizio mercato.

Lo stai cercando adesso, oggi l'Inter praticamente gli ha detto: "Anche se non arriva nessuno, comunque non sei al centro dei nostri pensieri". Luis Henrique è offensivo perché nasce offensivo a Marsiglia, faceva l’ala, ma è diventato un equilibratore, soprattutto lo scorso anno quando ha dovuto sostituire Dumfries.

Ha giocato sia a destra che a sinistra e quindi è uno di quei jolly che alla Roma oggi fa molto comodo, perché può giocare nelle due posizioni di terzini alti a centrocampo, può giocare anche davanti se devi giocare un pochino più coperto, ed è quindi un jolly da utilizzare sulle fasce. La Roma ci sta seriamente pensando, ha già riattivato i contatti con l'Inter, c'era già stata un'offerta che non è stata accettata dai nerazzurri, ma i contatti e le chiacchierate stanno continuando a esserci in maniera anche piuttosto intensa".