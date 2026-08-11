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Se in uscita il nome caldo di queste ore è Davide Frattesi, in entrata l'Inter è tornata forte su Spence del Tottenham. Ne ha parlato anche Alfio Musmarra, che su YouTube ha detto:

Getty Images

"Sono aperti i contatti tra Lazio e Inter per Frattesi. Chiaro che l'Inter ha necessità di liberare il suo posto e quello di Asllani. Trattare con Lotito diventa sempre difficile, ma in questo caso è l'Inter che deve dare il giocatore. Faccio fatica a pensare che la Lazio abbia i soldi per Frattesi, e che Frattesi, lasciando l'Inter, decida di andare alla Lazio, vista anche la situazione del club in questo momento. L'Inter deve liberare dei posti per fare un altro tentativo per Curtis Jones, che andrebbe a ricoprire un ruolo chiave in nerazzurro, visto che sarebbe, secondo Chivu, un acquisto molto importante".

"Sono contento, poi, che si sia tornati a parlare di Spence, che sarebbe un ottimo acquisto. Se poi partisse Luis Henrique, i colpi da fare sarebbero due. Anche io penso che Perisic sarebbe l'uomo giusto al posto giusto per tamponare oltre a Spence, anche se Ausilio ha raccontato che non c'è nulla. L'altro giorno vi ho raccontato di Sy dell'Auxerre, penso che possa essere lui l'altro giocatore".