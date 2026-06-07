Kylian Mbappé, attaccante del Real Madrid e della Francia, nel corso di un'intervista concessa a SportWeek ha commentato l'assenza della nostra Nazionale dal prossimo Mondiale: "Io sono molto affezionato all'Italia. Ho giocato con grandi giocatori italiani, Verratti, Donnarumma, Buffon, ho tanti amici e quando posso vengo in vacanza nel vostro Paese: da voi sto benissimo, la gente è super amabile con me. È un vero peccato perchè l'Italia è un grande Paese di calcio".