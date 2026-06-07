Juventus e Milan hanno deluso e sono rimaste fuori dalla Champions...

"Difficile analizzare con precisione i problemi. In generale 2 anni fa 14 squadre hanno cambiato allenatore, in Serie A, e l'anno scorso lo stesso. Quest'anno non sappiamo ancora il numero ma ci avviciniamo. Significa che non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo. Interveniamo per quello che dice il risultato in questo momento. Serve creare con calma, quello che si faceva una volta. Per esempio il Como o il Parma, anche il Sassuolo, fa continuamente questo. Riesce a darsi una buona programmazione, continuità e buoni risultati, non inventando niente. Il Milan deve trovare una struttura, che non c'è a livello tecnico. Non c'è Maldini ed è abbastanza pericoloso quello che il Milan ha fatto licenziandolo".