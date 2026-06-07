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Perinetti: “Ct Italia? Ho una mezza idea. Il Milan deve tornare ad avere una struttura”
Intervistato a margine del Festival della Serie A, Giorgio Perinetti ha analizzato la clamorosa mancata qualificazione di Juventus e Milan alla prossima Champions League:
Juventus e Milan hanno deluso e sono rimaste fuori dalla Champions...—
"Difficile analizzare con precisione i problemi. In generale 2 anni fa 14 squadre hanno cambiato allenatore, in Serie A, e l'anno scorso lo stesso. Quest'anno non sappiamo ancora il numero ma ci avviciniamo. Significa che non c'è programmazione e progettualità, sono soltanto termini che usiamo. Interveniamo per quello che dice il risultato in questo momento. Serve creare con calma, quello che si faceva una volta. Per esempio il Como o il Parma, anche il Sassuolo, fa continuamente questo. Riesce a darsi una buona programmazione, continuità e buoni risultati, non inventando niente. Il Milan deve trovare una struttura, che non c'è a livello tecnico. Non c'è Maldini ed è abbastanza pericoloso quello che il Milan ha fatto licenziandolo".
Si parla di Conte e Roberto Mancini come ipotesi calde per il posto di CT dell'Italia...—
"Sono due amici. Con Conte ho lavorato, con Mancini ho un rapporto di tantissimi anni, fai un torto a uno dei due. Spetta al presidente federale, ma è assolutamente doveroso prendere questa responsabilità. Non so chi vincerà, ma ho una mezza idea".
(Fonte: TMW)
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