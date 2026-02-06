FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

Mbappé invia un ufficiale giudiziario al PSG: “Mi devono ancora 6 mln” - immagine 1
Alla fine di dicembre 2025, il Psg era stato condannato a versare 60,9 milioni a Mbappé: la diatriba legale va avanti
Dopo un periodo di calma apparente, si riaccende la guerra giudiziaria tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. L'attaccante francese ha inviato un ufficiale giudiziario al suo ex club per ottenere il pagamento di 5,9 milioni di euro che non gli sono stati ancora versati. Lo rende noto L'Equipe.

Mbappé invia un ufficiale giudiziario al PSG: “Mi devono ancora 6 mln”- immagine 2
Getty Images

La somma fa parte dei 60,9 milioni che il Psg è stato condannato a pagare e corrispondono alle ferie. Secondo il quotidiano sportivo, entro otto giorni la giustizia potrebbe procedere a un sequestro entro otto giorni.

Il Psg ha ricevuto la visita di un ufficiale giudiziario che ha depositato presso la sua sede un ordine di pagare ciò che deve ancora a Kylian Mbappé nel quadro della controversia tra le due parti dalla partenza del giocatore nell'estate 2024.

Mbappé invia un ufficiale giudiziario al PSG: “Mi devono ancora 6 mln”- immagine 3
Getty Images

Alla fine di dicembre 2025, il Psg era stato condannato a versare 60,9 milioni a Mbappé: 55 per salari e premi non pagati e altri 5,9 milioni per ferie ed interessi di mora. Il club ha però pagato solo i 55 milioni.

