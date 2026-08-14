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"Mourinho è un allenatore che sa come vincere". La Liga è pronta a ripartire e al Real Madrid parte ufficialmente l'era dello Special One: a esaltare le qualità del tecnico portoghese, tornato sulla panchina dei blancos, è Kylian Mbappé, uno degli ultimi a unirsi al gruppo dopo i mondiali.

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"Credo sia molto positivo avere un tecnico come Mourinho: qualcuno che sa come vincere e sa come tracciare la rotta per riuscirci. Ogni giocatore è felice di avere un allenatore che sa dove sta andando; è un aspetto molto positivo per noi" le parole del campione francese al canale tv del club. Mbappé è arrivato giusto in tempo per il via del campionato:

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"È il momento di dare il massimo e avere il ritmo giusto per farci trovare pronti alla prima partita - ha sottolineato -. Sono certo che torneremo a vincere trofei; è quello che vogliamo e accadrà: percepisco la fame di vittoria della squadra. Resteremo concentrati per tutto l'anno per regalare gioie a tutti i madridisti. Sono una persona che sa godersi il momento e mi rendo conto di quanto io sia fortunato. Ma ora bisogna vincere. Che tu sia al Real Madrid o altrove, qui devi conquistare titoli e ottenere successi: è per questo che sono qui. Quest'anno vinceremo dei titoli".