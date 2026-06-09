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fcinter1908 news interviste Meluso: “Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo. E poi come allenatore è sempre stato…”
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Meluso: “Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo. E poi come allenatore è sempre stato…”
Mauro Meluso, ex ds del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla situazione relativa al futuro commissario tecnico della Nazionale
Intervistato da TMW, Mauro Meluso, ex direttore sportivo tra le altre di Lecce e Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla situazione relativa al futuro commissario tecnico della Nazionale:
Panchina della Nazionale. Come la vede?
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“Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo, una grande persona. E poi come allenatore è sempre stato bravo. Non possiamo prendercela con Gattuso, Spalletti o con l’allenatore di turno: il problema del calcio italiano è più profondo".
(Fonte: TMW)
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