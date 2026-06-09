Mauro Meluso, ex ds del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla situazione relativa al futuro commissario tecnico della Nazionale

Intervistato da TMW, Mauro Meluso, ex direttore sportivo tra le altre di Lecce e Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla situazione relativa al futuro commissario tecnico della Nazionale :

Panchina della Nazionale. Come la vede?

“Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo, una grande persona. E poi come allenatore è sempre stato bravo. Non possiamo prendercela con Gattuso, Spalletti o con l’allenatore di turno: il problema del calcio italiano è più profondo".