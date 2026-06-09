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fcinter1908 news interviste Meluso: “Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo. E poi come allenatore è sempre stato…”

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Meluso: “Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo. E poi come allenatore è sempre stato…”

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Mauro Meluso, ex ds del Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla situazione relativa al futuro commissario tecnico della Nazionale
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

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Intervistato da TMW, Mauro Meluso, ex direttore sportivo tra le altre di Lecce e Napoli, ha fatto alcune considerazioni sulla situazione relativa al futuro commissario tecnico della Nazionale:

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Panchina della Nazionale. Come la vede?

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“Tutta la vita Silvio Baldini. Un grande uomo, una grande persona. E poi come allenatore è sempre stato bravo. Non possiamo prendercela con Gattuso, Spalletti o con l’allenatore di turno: il problema del calcio italiano è più profondo".

(Fonte: TMW)

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