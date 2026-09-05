Al termine di un pirotecnico Inter-Napoli, Alex Meret ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni del portiere azzurro rilasciate al termine della gara: "Per come si era messa, sul 2-0, già non è facile far gol qua, andare in vantaggio di 2 gol è veramente un peccato e un rammarico uscire da qui con 0 punti".

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"C'è da migliorare su alcuni dettagli, abbiamo giocato la partita a viso aperto, forse ci siamo abbassati troppo, loro hanno qualità nel mettere palla dentro, hanno fisicità, difficile difendere contro queste squadre. È un peccato, c'è grande rabbia e rammarico per il risultato finale. Oggi abbiamo giocato una gara a viso aperto, penso che dobbiamo essere rammaricati e arrabbiati, ma dobbiamo alzare la testa perché la stagione è appena iniziata".