Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Inter-Torino, Henrikh Mkhitaryan ha parlato così del match di San Siro:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news interviste Mkhitaryan: “Chivu totalmente diverso da Inzaghi. Obiettivo? Come sempre, vincere”
news
Mkhitaryan: “Chivu totalmente diverso da Inzaghi. Obiettivo? Come sempre, vincere”
Ecco le parole di Mkhitaryan, intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre partita di Inter-Torino
"Vedrete tutto in campo, non bisogna dire le cose. Dobbiamo far vedere che abbiamo studiato e siamo migliorati, dobbiamo andare avanti"
Obiettivo di quest'Inter—
"Non sono mai cambiati, sono sempre gli stessi. Proveremo a fare il nostro meglio per vincere trofei e per continuare la storia dell'Inter. Chivu? Totalmente diverso da Inzaghi, nuove idee e nuova filosofia ma siamo noi che dobbiamo fare tutto in campo"
© RIPRODUZIONE RISERVATA