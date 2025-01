Alla vigilia della semifinale di Supercoppa tra Inter-Atalanta, Henrikh Mkhitaryan ha parlato ai microfoni di Sport Mediaset. "Mi aspetto un anno di successi per l'Inter, ripetersi e fare quello che abbiamo fatto nel 2024 che è stato un anno bellissimo. Dobbiamo continuare a vincere trofei per questo club. Siamo qua per vincere la Supercoppa. C'è sempre spazio per migliorare, stiamo provando a fare quello che facevamo la fine della stagione scorsa giocando un calcio meraviglioso. Ultimamente stiamo facendo quello che tutti si aspettano, speriamo di mantenere il livello".

"L'Atalanta sa giocare a calcio, una squadra molto difficile da affrontare. Dobbiamo prepararci nel miglior modo possibile, fare il nostro gioco e creare problemi. Conceiçao? Voglio parlare dell'Inter e non del Milan perché non è roba mia. Dobbiamo vincere la partita di domani, parlare di loro non è giusto perché non li conosciamo. Sono un giocatore dell'Inter e non del Milan, mi interessano le cose che riguardano l'Inter. Sogno? Vincere tutto il possibile".