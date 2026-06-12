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Morata: “In Italia normale passare dal Milan all’Inter. In Spagna, invece…”
Alvaro Morata, intervenuto all'interno del podcast "El camino de Mario", ha parlato anche delle difficoltà affrontate durante il suo passaggio dal Real all'Atletico Madrid: "Prima era difficile persino camminare per strada. C'erano tifosi dell'Atletico che mi avevano accolto bene e quelli del Real a cui sembrava avesse dato fastidio il mio trasferimento lì, ma non riescono a capire che questo è un lavoro. Io non provo né odio né rancore verso nessuno".
"Credo che in Spagna non sia normale vedere un giocatore passare dal Real all'Atletico come invece in Italia è più normale vedere qualcuno giocare sia nel Milan sia nell'Inter. È calcio, la gente dovrebbe capirlo. Io faccio sempre l'esempio delle aziende: le persone cambiano lavoro per soldi, motivazioni personali o perché non stanno bene. Noi invece veniamo considerati traditori. La cosa positiva è che, quando incontro i tifosi dell'Atletico, mi salutano con affetto. E per me questo vale tantissimo".
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