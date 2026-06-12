Alvaro Morata, intervenuto all'interno del podcast "El camino de Mario", ha parlato anche delle difficoltà affrontate durante il suo passaggio dal Real all'Atletico Madrid: "Prima era difficile persino camminare per strada. C'erano tifosi dell'Atletico che mi avevano accolto bene e quelli del Real a cui sembrava avesse dato fastidio il mio trasferimento lì, ma non riescono a capire che questo è un lavoro. Io non provo né odio né rancore verso nessuno".

"Credo che in Spagna non sia normale vedere un giocatore passare dal Real all'Atletico come invece in Italia è più normale vedere qualcuno giocare sia nel Milan sia nell'Inter. È calcio, la gente dovrebbe capirlo. Io faccio sempre l'esempio delle aziende: le persone cambiano lavoro per soldi, motivazioni personali o perché non stanno bene. Noi invece veniamo considerati traditori. La cosa positiva è che, quando incontro i tifosi dell'Atletico, mi salutano con affetto. E per me questo vale tantissimo".