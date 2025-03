"L'Atalanta non può rientrare nella lotta scudetto, non ci ho mai creduto sinceramente. Le manca qualcosa, un po' di esperienza anche nei momenti decisivi, ha pareggiato col Venezia in casa, forse soffre un po' di pressione. L'Inter ha una qualità che Napoli e Atalanta non hanno: sa leggere i momenti della partita. Quando ha attaccato l'Atalanta stasera, l'Inter ha difeso ed è ripartita in contropiede e lo sa fare però sa fare la squadra che domina come ha fatto nella ripresa"