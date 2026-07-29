Aleksandar Stankovic supererà mai il papà? È una domanda a cui oggi è impossibile rispondere, lo sa bene Dejan che a proposito della carriera del figlio ha detto di essere "sulla buona strada". "Credo che ormai le nostre carriere si siano separate, e lo stesso vale sia per Filip sia per Aleksandar. Il calcio è cambiato moltissimo. Essere all’Inter a questa età e giocare su un palcoscenico così importante rappresenta già un passo enorme. Non so se riuscirà a superarmi, ma sicuramente è sulla buona strada", le parole di Dejan a Sportinjo.

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"Il calcio e il mondo sono cambiati e non è facile riuscire a salire su un treno del genere. Sono orgoglioso di tutti e tre i miei figli. Si comportano bene, sono molto uniti, parlano tanto tra loro e cercano di prendere le decisioni giuste. Filip ha scelto di rimanere al Venezia, mentre Aleksandar è tornato all’Inter".

"Alla fine ho capito perché abbia preso questa decisione. Era il suo sogno, qualcosa che portava dentro fin da bambino. È bello quando riesci a realizzare i tuoi sogni, perché a quel punto puoi continuare a sognare ancora. Riuscirà a superarmi? Non ha bisogno di competere né con me né con nessun altro. Deve soltanto essere sé stesso".

(Sportinjo)