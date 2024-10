"La Champions è finita, fa parte del passato, dobbiamo essere concentrati sulla partita, l'atmosfera è bella, dobbiamo giocare al massimo, concentrati ma cercando di portare la partita dalla nostra parte. Dobbiamo evitare le transizioni che hanno, al di là della qualità tecnica, hanno una grande qualità fisica, spesso mette le squadre in difficoltà quando ripartono, dobbiamo essere molto bravi"

Yildiz fuori?

"Kenan sta bene, Weah sta molto bene anche lui. L'ho visto molto bene, oggi inizierà la partita, sono convinto che farà una grande prestazione, Kenan ci darà l'alternativa anche a partita in corso. Dobbiamo fare un gioco collettivo, portare la palla nel modo giusto a Dusan, l'Inter non soffre tanto col blocco basso, dobbiamo verticalizzare e trovare spazi per Vlahovic"