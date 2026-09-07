Intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima di Real Madrid-Inter, José Mourinho ha parlato così: "In questo momento è il mio stadio perché lavoro per il Real Madrid ma anche per il 22 maggio 2010, vediamo poi domani. Ogni partita è importante per noi ma anche per l'Inter, sono 8 partite, spero di rivedere l'Inter più avanti"

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Che Inter affronta?

"Una grandissima squadra, da 6 anni, da Antonio Conte a Inzaghi a Chivu, ha sempre lo stesso modello di gioco, stesso sistema tattico, stessi giocatori, può giocare ad occhi chiusi, ha maturità e qualità ma anche fisicità. L'unica sorpresa negli ultimi anni è che non ha vinto la Champions"

Si aspettava Chivu allenatore?

"Difficile da dire: quando sono calciatori, il loro focus è giocare. Ho avuto tanti contatti con lui quando era allenatore della Primavera, siamo stati diverse volte insieme e lì ho capito la sua passione. Trovo altri ex calciatori che sono allenatori ma nei quali non trovo quell'empatia per un mestiere difficile"

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Bellingham tornato al top

"L'importante è che i giocatori stiano bene nei loro ruoli, è più importante quello che pensano loro. A volte bisogna far capire ai giocatori che bisogna fare qualcosa di diverso ma è importante il confronto"

Mbappé e Lautaro

"Mbappé è Mbappé, Lautaro è Lautaro, due giocatori diversi. Anche se abbiamo 3 squalificati, sono 11 contro 11"

Chi metterà a centrocampo?

"È dura, chi ha fatto il calendario delle partite magari è italiano (ride, ndr)"

Mourinho diverso a Madrid?

"Sembro più tranquillo ma sono sempre lo stesso"