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Sulle pagine del Messaggero Veneto, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dell'Inter vittoriosa col Napoli e criticato l'operato di Chivu:

"Allegri si rimprovera di avere difeso basso, cioé in area, e questa è sicuramente una colpa. Tuttavia gli errori individuali hanno pesato di più delle responsabilità dell'allenatore che, forse, avrebbe voluto vedere qualche contropiede in più. L'Inter, secondo me, è meno devastante di quel che era sembrata con il Monza e, domenica scorsa, a Cagliari, dove ha stradominato, ma segnato un solo gol. Checché se ne dica, il suo allenatore è il punto debole della squadra, come dimostra la ripetitività nel sistema di gioco (da oltre un anno copia e ripropone quello di Simone Inzaghi pur avendo uomini per fare anche altro) e la vulnerabilità negli scontri diretti.

Sabato la partita gliel'ha vinta Lautaro (e regalatala difesa del Napoli), altrimenti saremmo già in presenza di due punti persi. Fabregas, per me, è il migliore allenatore della serie A e non serve uno scudetto, ove mai venisse, a dimostrarlo. Anzi, facciamo un gioco: diamo a Chivu il Como e a Fabregas l'Inter, così vediamo chi gioca meglio".