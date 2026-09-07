Il commento alla vittoria dell'Inter col Napoli e all'operato di Chivu del giornalista

Andrea Della Sala
Guarro e Pace EP17

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Sulle pagine del Messaggero Veneto, il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dell'Inter vittoriosa col Napoli e criticato l'operato di Chivu:

"Allegri si rimprovera di avere difeso basso, cioé in area, e questa è sicuramente una colpa. Tuttavia gli errori individuali hanno pesato di più delle responsabilità dell'allenatore che, forse, avrebbe voluto vedere qualche contropiede in più. L'Inter, secondo me, è meno devastante di quel che era sembrata con il Monza e, domenica scorsa, a Cagliari, dove ha stradominato, ma segnato un solo gol. Checché se ne dica, il suo allenatore è il punto debole della squadra, come dimostra la ripetitività nel sistema di gioco (da oltre un anno copia e ripropone quello di Simone Inzaghi pur avendo uomini per fare anche altro) e la vulnerabilità negli scontri diretti.

padovan

il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato dell'inchiesta sugli arbitri

Sabato la partita gliel'ha vinta Lautaro (e regalatala difesa del Napoli), altrimenti saremmo già in presenza di due punti persi. Fabregas, per me, è il migliore allenatore della serie A e non serve uno scudetto, ove mai venisse, a dimostrarlo. Anzi, facciamo un gioco: diamo a Chivu il Como e a Fabregas l'Inter, così vediamo chi gioca meglio".

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