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Dopo la rimonta a San Siro col Napoli, l'Inter sarà in campo domani sera al Bernabeu contro il Real Madrid. Chivu, per la sfida al suo ex tecnico Mourinho, pensa a qualche cambio nella formazione titolare.

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"Al di là delle sue sensazioni, Jones ha avuto effettivamente un impatto tecnico. Dopo qualche lampo a Cagliari, ecco che contro il Napoli ha cominciato davvero a mostrare le sue doti: intensità, dinamismo, qualità, coraggio. Insomma, si è fatto subito sentire. Anche con quel pallone scagliato in area che ha generato la mischia che ha poi permesso a Lautaro di dare la zampata vincente. E proprio Jones, ebbro di felicità, al fianco a Thuram, è stato tra i primi a rincorrere il capitano per festeggiare il sorpasso. Segnali e parole che certificano come sia già perfettamente dentro al gruppo, tanto che ieri è andato ad assistere al Gran Premio di Monza, assieme allo stesso Lautaro, Calhanoglu, Bisseck e l’altra new-entry Stones. si è trattato di un pomeriggio diverso, utile per staccare dopo le emozioni di sabato pomeriggio e nell’attesa per la sfida con il Real di domani sera. E allora chissà che proprio al Santiago Bernabeu Jones non faccia il debutto da titolare", scrive il Corriere dello Sport.

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"Sembra davvero il suo momento. Anche perché è ormai palese il fatto che Chivu si affiderà con costanza al turnover per amministrare le forze sul doppio fronte Serie A-Champions. Ha già cominciato, visto che nelle tre gare fin qui disputate ci sono sempre stati tre cambi nell’undici titolare. Sarà così anche a Madrid. A centrocampo, dunque, dando per scontato il ritorno di Calhanoglu in cabina di regia e per certa la conferma di Barella, c’è una maglia in bilico. Ebbene, tenuto conto che Zielinski e Sucic sono stati titolari con il Cagliari, la sensazione è che se la giocheranno Mkhitaryan (ancora a secco di minuti) e, appunto, il favorito Jones. In aggiunta, in attacco dovrebbe suonare l’ora di Thuram, al fianco di Lautaro", aggiunge il quotidiano.