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Grande prestazione ieri sera per l'Inter di Cristian Chivu, che torna a Milano però senza punti dopo la sconfitta col Real Madrid. Questa l'analisi di CBS Sports Golazo dopo il match: "La gente ama il Real Madrid e Mourinho, ma ci sono stati dei fischi: non direttamente a lui, un po' a Vinicius ma anche per il fatto che i cambi sono arrivati tardi.

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L'Inter ha dominato e ha avuto grandissima personalità: poteva finire 7-6 e non credo che ai tifosi del Real piaccia questo. Ma Mourinho chiede pazienza: alcune cose sono positive come il gol di Valverde e la scelta di quando andare a pressare, ma non c'è stata continuità e fluidità. Ma è presto per giudicare Mourinho e la sua squadra.

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I due gol sono due errori: Curtis Jones, che è un ottimo passatore, sbaglia il passaggio e Josep Martinez, che ha fatto grandi salvataggi e che poteva essere l'MVP, ha fatto un errore mentre l'Inter stava crescendo. In una partita così non puoi regalare due gol al Real Madrid".