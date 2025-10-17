FC Inter 1908
Muharemovic: “Inter mi segue? Fa molto piacere, ma ora sono concentrato solo sul Sassuolo”

Intervistato da Tuttosport, il difensore del Sassuolo Muharemovic ha parlato anche dell'interesse delle big, come l'Inter
«Dalla B alla A è un altro mondo, serve una differente e superiore assunzione di responsabilità. Se prima qualche volta potevamo gestire, adesso dobbiamo sempre spingere al 110%». 

L’obiettivo, a questo punto, è la parte sinistra della classifica? 

«Non dimentichiamo da dove veniamo e che siamo una neopromossa. La priorità resta il mantenimento della categoria, però è anche vero che ci stiamo rendendo conto di essere forti. Quindi possiamo fare una grande stagione, e per quanto riguarda l’obiettivo diciamo che non si sa mai...». 

Tra le altre, suol mercato, la seguono la Juve e l’Inter. 

«Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo». 

Chi vince lo scudetto?

 «Metto alla pari Napoli e Inter». 

