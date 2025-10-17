Intervistato da Tuttosport, il difensore del Sassuolo Muharemovic ha parlato anche dell'interesse delle big, come l'Inter
Muharemovic: “Inter mi segue? Fa molto piacere, ma ora sono concentrato solo sul Sassuolo”
«Dalla B alla A è un altro mondo, serve una differente e superiore assunzione di responsabilità. Se prima qualche volta potevamo gestire, adesso dobbiamo sempre spingere al 110%».
L’obiettivo, a questo punto, è la parte sinistra della classifica?
«Non dimentichiamo da dove veniamo e che siamo una neopromossa. La priorità resta il mantenimento della categoria, però è anche vero che ci stiamo rendendo conto di essere forti. Quindi possiamo fare una grande stagione, e per quanto riguarda l’obiettivo diciamo che non si sa mai...».
Tra le altre, suol mercato, la seguono la Juve e l’Inter.
«Fa molto piacere, per quanto in questo momento io sia unicamente concentrato sul Sassuolo».
Chi vince lo scudetto?
«Metto alla pari Napoli e Inter».
