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Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'allenatore Giovanni Mussa ha fatto alcune considerazioni sul possibile trasferimento di Djed Spence dal Tottenham all'Inter:

"Con le candidature che ci sono, la sua è una delle più corrette come caratteristiche. Ha gamba, somiglia a Dumfries sul lungo, ha capacità di corsa e che può ribaltare il campo quando ha necessità di farlo. Difensivamente è un po' uno che va in difficoltà, ma è un percorso di crescita che può fare. In Italia può diventare un quinto che conta".

Che aspettative sul Como e sulla Roma?

"Nascondersi ora è complicato. L'Inter è la squadra da battere, subito dietro ci mettiamo il Napoli, che ha lavorato bene e ha qualche incognita, vedi il nuovo mister. Poi la Juve, ed ecco Como e Roma, che hanno dei presupposti di calcio estremamente identitari. A me la Roma piace, ha identità e diventa pericolosa anche per i primi posti. Il Como ha talento, che se è associato alla capacità di essere forti, questo ti fa fare un salto di qualità".

(Fonte: TMW Radio)