Nani: “Mlacic? Grande talento, bisogna dargli tempo e non mettergli pressione”

Il direttore tecnico dell'Udinese ha parlato così del difensore croato, appena prelevato dall'Hajduk Spalato e a lungo nel mirino dell'Inter
Fabio Alampi Redattore 

Gianluca Nani, direttore tecnico dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport di Branimir Mlacic, difensore croato appena prelevato dall'Hajduk Spalato: "Sta arrivando ora.

Per me è un grande talento, ha fatto poche partite, ma in quelle che ha fatto, a 18 anni, aveva già attirato le attenzioni di tanta gente. Adesso bisogna dargli tempo, non mettergli pressione, fargli fare il suo lavoro e poi raccogliere i frutti insieme".

