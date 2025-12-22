De Laurentiis: “Avevate dubbi su Conte? Maestro, non gli è servito…”

Le parole del presidente del Napoli dopo la vittoria della Supercoppa della squadra guidata dall'ex tecnico nerazzurro

«Avevate qualche dubbio su Conte? Noi abbiamo perso a Bologna e qui abbiamo pareggiato i conti con la differenza che questa è una competizione diversa, è una Coppa. Mi dispiace per Saputo, ma li aspettiamo poi a Napoli per il gioco della verità». Alla fine della finale della Supercoppa vinta dal Napoli, il presidente De Laurentiis ha parlato ai microfoni di SportMediaset che ha sottolineato l'importanza di tenere ora la barra dritta in campionato.

-Tanti infortuni, cosa si sente di dire ai tifosi in vista del prossimo mercato?

Posso soltanto dire che un anno fa avevamo soltato campionato e Coppa Italia, tanti infortuni lo stesso e siamo stati sul filo di seta. Avevamo comprato tanti giocatori in estate e ci è capitata la stessa cosa, ma nella sfortuna stiamo scoprendo valori notevoli. Questo riempe di gioia me e anche i tifosi. L'agguato è dietro l'angolo: ora c'è la Cremonese e bisogna essere guardinghi e attenti e non distrarsi. Stasera abbiamo vinto ed è dall'epoca di Maradona che non si vincevano due trofei in un anno, un fatto positivo importante. Dico ai tifosi di pensare sempre nei loro sogni ad un Forza Napoli.

-Napoli già fortissimo...

La squadra era forte due o tre anni fa, c'è sempre stato un ricambio e gli allenatori devono trovare una sintesi con i calciatori. Conte è un maestro, non gli è servito tanto tempo per inserirsi in un contesto da vincitore e mi fa piacere. Nella vita ho sbagliato poco con i registi, gli attori e con gli allenatori. Un giorno vi racconterò cosa è successo prima della vittoria di quello scudetto, prima che poi arrivassimo decimi. C'è sempre tempo per raccontare.

